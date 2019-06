Conto alla rovescia agli sgoccioli per il World Taekwondo Gran Prix di Roma 2019, prima delle quattro tappe previste dalla Federazione internazionale (WT), in programma al Foro Italico - "Stadio Pietrangeli" - da venerdì 7 a domenica 9 giungo. Successivamente la competizione si sposterà a Chiba in Giappone e a Sofia in Bulgaria, prima delle Finals in programma a Mosca, in Russia. Gli atleti saranno suddivisi nelle otto categorie olimpiche (quattro maschili e quattro femminili) e cercheranno punti importanti per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020.

Ma quali sono le regole del taekwondo?

Il taekwondo è un'arte marziale coreana tra le più praticate al mondo. Gli ideogrammi - 태권도 -che compongono la parola taekwondo si traducono con "l’arte dei pugni e dei calci in volo". Il combattimento si svolge su un ottagono o tatami e prevede tre riprese da due minuti ciascuno. Tra un round e l'altro c'è una pausa di un minuto.

Come si assegnano i punti?

I punti vengono assegnati in base ai colpi assestati alla corazza dell’avversario con tecniche di calcio o di pugno oppure alla testa con sole tecniche di calcio. Viene assegnato 1 punto per un attacco di pugno, 2 punti per un attacco al tronco, 3 punti per un attacco alla testa e 1 punto aggiuntivo per un calcio in rotazione. Possibile il ko, mentre non ci sono limiti al numero e alle sequenze dei colpi, a meno che l'arbitro non ravvisi un'azione fallosa oppure non si crei una situazione di clinch - abbraccio - per cui interviene a separare gli atleti.



Le protezioni e la tecnologia

Sono diverse le protezioni a tutela dei taekwondoin: corazza, caschetto, conchiglia, paradenti, guantini, parabraccia, paratibia e parapiedi. Nella corazza, nel caschetto e nei parapiedi sono inseriti dei sensori che rilevano il colpo e assegnano i punti. Si tratta di un'evoluzione tecnologia di questa disciplina e che, a ben guardare, è anche uno spartiacque tra la "vecchia" e la nuova scuola del taekwondo: quella dove la forza del colpo era decisiva e quella odierna, dove la forza non viene meno ma la precisione può fare la differenza.