Nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio celebreremo il "Decennio di Sky Sport". La magia delle voci di Mina e Ivano Fossati con “L’infinito di stelle”, meraviglioso brano scelto per rivivere 10 anni di emozioni. Una programmazione speciale sul canale 205 e on demand

Un decennio di Sky Sport. Si stanno per concludere gli anni 10 del terzo millennio, li celebriamo con tutti voi per vivere e rivivere le grandi storie che, anno dopo anno e giorno dopo giorno, abbiamo avuto il privilegio di raccontare e condividere. Un palinsesto speciale sui canali Sky Sport e una copertina che racchiude quei momenti, grazie alla magia di una canzone, “L’infinito di stelle”, con la straordinaria voce di Mina, in coppia con Ivano Fossati, autore del brano. I due, uniti, hanno realizzato uno dei più bei dischi degli ultimi anni, “Mina Fossati”, pubblicato da Sony Music (a proposito di decennio, questo è arrivato proprio alla fine del 2019, 11 brani inediti già in vetta alle classifiche) ed è un privilegio per Sky Sport poter chiudere quest’anno, e questo decennio, abbinando musica, voci e parole - e che musica, che voci, che parole - alle sensazioni indimenticabili che lo sport sa trasmettere.



Un viaggio nella magia dello sport, di tutti gli sport, fatto di sfide, fatica, ambizione, successi, record e anche di sconfitte: durante queste Feste Sky ha deciso di offrirvi un palinsesto completamente dedicato, con una serie di appuntamenti per ripercorrere i principali eventi che abbiamo trasmesso in questo indimenticabile decennio, prestando particolare attenzione a mantenere quanto più possibile originali i racconti, proprio come li ricordate e li avete vissuti sui nostri canali.



Ed è per questo che le giornate del 31 dicembre e del primo gennaio saranno completamente dedicate su Sky Sport Collection - canale 205 sat e fibra- al decennio di Sky Sport. La programmazione è disponibile anche on demand e nella sezione dedicata di Sky Q.



Un decennio se ne va, e un altro sta per cominciare, con i sentimenti, i valori, la passione e le emozioni dello sport. Ecco perché siamo qui.