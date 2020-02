A causa dell'epidemia di coronavirus è stato vietato l'ingresso in India alla squadra dei lottatori cinesi che avrebbero dovuto partecipare ai campionati asiatici in programma questa settimana a Nuova Delhi. "Non arriveranno. Naturalmente ciò è in gran parte dovuto a problemi di salute pubblica, l'epidemia di coronavirus è terribile", ha detto il vice segretario della Federazione dell'India, Vinod Take.



Il governo indiano ha sospeso i visti elettronici per i cittadini cinesi a causa dell'infezione virale che fino ad ora ha ucciso oltre 1.800 persone da quando si è diffuso dal suo epicentro, nella città di Wuhan. "I lottatori sono ovviamente delusi", ha detto un portavoce della Federazione cinese, sul sito web dell'organizzazione. I campionati asiatici, che forniscono punti UWW per le qualificazioni Olimpiadi di Tokyo 2020, iniziano oggi e durano fino al 23 febbraio