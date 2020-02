Il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 si correrà regolarmente, nonostante i timori per il contagio da coronavirus: lo hanno annunciato gli organizzatori della gara, in programma il 5 aprile sulla pista di Hanoi.



"Per il Vietnam, tutti i feedback che stiamo ricevendo sono un po' come il Regno Unito - aveva detto nei giorni scorsi Ross Brawn, direttore generale della F1 - Ci sono stati alcuni casi, ma non un livello che ci riguarda. Il consiglio che stiamo ricevendo è che possiamo andare lì". Una conferma ulteriore arriva anche dal sito della F1 dove la vendita dei biglietti per la gara di Hanoi è aperta.

La scorsa settimana La FIA aveva invece ufficializzato il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio della Cina, che si sarebbe dovuto disputare a Shanghai il 19 aprile.