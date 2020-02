Giochi tra preparativi e timori

A Tokyo intanto proseguono i lavori per Giochi, ma la paura per l'epidemia getta un'ombra sui preparativi in vista dell'evento della prossima estate. Dopo le rassicurazioni del CEO delle Olimpiadi ("Si faranno"), Nelle ultime ore ad Hamura City, alla periferia della capitale giapponese si è svolta una prova del percorso della torcia olimpica che prenderà il via il prossimo 26 marzo da Fukushima e toccherà tutte e 47 le prefetture del Giappone prima della cerimonia di apertura del 24 luglio. Un quartetto di corridori con una divisa bianca con una fascia obliqua rossa, ha portato torce spente per circa 200 metri ciascuno sotto lo sguardo attento degli organizzatori e della polizia.



L'Imperatore annulla i festeggiamenti

In questo clima di forti preoccupazioni è arrivata anche la decisione dell'imperatore giapponese Narhuito, salito al trono lo scorso maggio, di cancellare gli eventi per il suo 60° compleanno. Come reso noto l'Agenzia della Casa Imperiale, è stata annullata la cerimonia per il saluto previsto domenica mattina. L'imperatore e l'imperatrice Masako avrebbero dovuto salutare per tre volte, come da tradizione, la folla riunita per i festeggiamenti.