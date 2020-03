Tornare a cucire, le introvabili mascherine, per dare una mano concreta nel momento del bisogno alla Spagna, in piena emergenza coronavirus. E' la storia del campione olimpico di vela spagnolo Iker Martinez, oro ad Atene 2004 e argento a Pechino 2008 con Xabi Fernandez, che da giovedì sta realizzando mascherine che vengono sterilizzate e portate in ospedale. Non lo faceva da anni, come ricorda in una intervista al quotidiano spagnolo 'Marca', ma Martinez non ha esitato per un minuto a riprendere una macchina da cucire e mettersi al lavoro per contribuire alla lotta contro l'espansione del Covid-19. "E' evidente che non lo farò altrettanto bene o velocemente come i professionisti, ma non ci sono maschere, le persone si stanno infettando, ho molti conoscenti nel mondo dell'assistenza sanitaria che sono preoccupati. Mi sento male pensando che non possiamo proteggere gli anziani, i nostri genitori e i nonni che si sono presi così tanto cura di noi. Quindi quando mi hanno proposto di fare delle mascherine, ho detto di sì ", afferma l'olimpionico, che ha interrotto i suoi allenamenti indoor con la bicicletta per dedicarsi interamente al progetto mascherine.