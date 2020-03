Il club spagnolo ha messo a disposizione il proprio stadio, che sarà trasformato in un grande centro per la raccolta e la distribuzione di materiale sanitario utile nella lotta alla pandemia

Il Santiago Bernabeu a disposizione della sanità spagnola: è la bella iniziativa del Real Madrid che, dopo aver raggiunto un accordo di collaborazione con il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, trasformerà il suo stadio in un grande centro per l’approvvigionamento e la distribuzione di forniture sanitarie nell’emergenza coronavirus. La “casa” del Real diventerà dunque un enorme spazio in cui accogliere e immagazzinare le donazioni di materiale per combattere la pandemia, giunte nella capitale spagnola in questi giorni.



“Tutto il materiale”, scrive il club in una nota ufficiale pubblicata sui suoi canali social, “sarà poi consegnato alle autorità sanitarie spagnole, sotto l’autorità del Governo, che le ridistribuirà nel modo più efficiente”.