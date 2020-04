Sale nuovamente la tensione tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor. I due lottatori, protagonisti nell'ottobre 2018 di una gigantesca rissa al termine di UFC 229 al termine del match che metteva in palio la cintura di campione del mondo dei pesi leggeri, questa volta non hanno incrociato i guantoni, bensì tastiera e microfono. Tutto è cominciato da un'intervista rilasciata via Instagram da Khabib a un reporter di ESPN. Tra i temi toccati, anche il match in programma il 18 aprile, in luogo ancora da definire, tra lo stesso Khabib e Tony Ferguson. Mentre il presidente di UFC, Dana White, insiste nel confermare l'incontro nonostante la pandemia Covid-19, Nurmagomedov ha fatto sapere mercoledì sera che è rientrato in Daghestan e che non violerà la quarantena per combattere. In caso di forfait, sarebbe la quinta volta che l'evento Nurmagomedov-Ferguson salterebbe per vari motivi. Il vincitore di questo incontro, secondo quanto trapelato dai media del settore, avrebbe poi dovuto vedersela con McGregor. E' proprio a questo punto che 'Notorious' entra in gioco, chiedendo di comparire nell'intervista via Instagram di Khabib con ESPN. La risposta del daghestano è secca: "Il suo tempo è finito, è come una vecchia prostituta a caccia di continue attenzioni". Rifiutato il confronto video, McGregor ha affidato a Twitter il suo pensiero, accusando Khabib di essere scappato in piena pandemia pur di non dover combattere. Il tutto in attesa della prossima puntata.