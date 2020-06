Conor McGregor lascia i combattimenti. Con un sorprendente tweet, la stella dell'UFC ha annunciato il suo ritiro: "Ragazzi, ho deciso di ritirarmi dai combattimenti. E' stata una cavalcata fantastica, grazie a tutti per il sostegno", ha scritto 'The Notorious', postando una foto insieme alla madre. Si tratta della terza volta che l'irlandese, già campione del mondo UFC nei pesi piuma e nei pesi leggeri, annuncia il suo ritiro. La prima volta fu nell’aprile 2016, dopo aver battuto per sottomissione a Las Vegas contro Nate Diaz: dopo appena quattro mesi, McGregor era di nuovo nell’ottagono per la rivincita. Il secondo annuncio arrivò il 26 marzo dell'anno scorso, per poi tornare a combattere a gennaio 2020 contro Donald Cerrone, messo KO in soli 40 secondi . Questi continui ripensamenti fanno pensare che anche questa volta l'irlandese, 31 anni, possa tornare sui propri passi. Non è di questo avvisto il 'The Sun', che lascia intendere che questa volta potrebbe essere quella definitiva, poiché il suo futuro è incerto a causa della crisi provocata dal coronavirus: sarà difficile per lui ottenere i compensi che chiede perché per il futuro prevedibile i match verranno disputati a porte chiuse e senza le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti McGregor non ha alcun incentivo a combattere, osserva il tabloid. McGregor chiuderebbe la carriera con un bilancio di 22 vittorie (di cui 19 per KO) e 4 sconfitte, tra cui quella subita da Khabib Nurmagomedov, con tanto di clamorosa rissa finale e conseguente squalifica, il 6 ottobre 2018 a Las Vegas.