Il promoter Eddie Hearn a 'Sky Sports News': "Non è ancora ufficiale, ma abbiamo l'accordo con i pugili per due match tra Fury e Joshua". In palio la cintura dei pesi massimi, con il primo incontro previsto per l'estate 2021

Il match più atteso si farà: Anthony Joshua sfiderà Tyson Fury per capire chi è il re dei pesi massimi. A confermare l'avvenuto accordo per due match tra i due fenomeni della boxe britannica è stato il promoter Eddie Hearn ai microfoni di 'Sky Sports News': "Non c'è ancora niente di nero su bianco, ma i due pugili sono d'accordo per due match - ha spiegato -. Non abbiamo ancora parlato della parte economica, che è l'aspetto più importante e delicato, ma abbiamo l'accordo con Fury e Joshua. Stiamo lavorando per limare i dettagli". Secondo quanto affermato, il primo dei due incontri dovrebbe svolgersi nell'estate del 2021, mentre sulla location Hearn non si è sbilanciato: "Dal punto di vista logico, dovrebbe svolgersi in Gran Bretagna, ma è un mondiale dei pesi massimi, dunque arriveranno tante offerte e le dovremo valutare". Fury è imbattuto e campione dei pesi massimi categoria WBC, mentre Joshua detiene le cinture IBF, WBA e WBO. Prima del grande match, Fury dovrà scontrarsi sul ring per la terza volta con Deontay Wilder, mentre Joshua ha una sfida obbligata contro Kubrat Pulev.