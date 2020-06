Frankie Dettori si conferma l'indiscusso re di Ascot, conquistando la terza Gold Cup di fila in sella a Stradivarius, l'ottava della sua strepitosa carriera. Il fantino italiano ha trionfato nonostante l'assenza in tribuna della Regina Elisabetta, che non era mai mancata a questo storico appuntamento del galoppo nei precedenti 68 anni

