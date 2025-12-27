Offerte Sky
Natale 2025, le vacanze di giocatori e sportivi

FOTO fotogallery
60 foto

Giornate di relax per tanti campioni dello sport, che approfittano della pausa invernale per volare al caldo (Maldive la meta più quotata) in compagnia di familiari e amici. Vacanze di Natale terminate per i tennisti, già proiettati verso l'inizio della nuova stagione. Velocissimo break per i calciatori, in campo nel weekend

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

sci alpino

Lo slalom speciale sulla Gran Risa vinta dal norvegese McGrath cambia le posizioni alle spalle...

14 foto

CdM, italiani con più podi: Goggia a -4 da Thoeni

la classifica

Sofia Goggia trionfa nel Super G in Val d'Isere e aggiunge un altro podio alla sua collezione...

16 foto

Sciatrici vincenti in CdM: Goggia sale a 27

sci alpino

Sofia Goggia vince il Super G in Val d'Isere in 1.20.24. Per la bergamasca arriva il 27°...

13 foto

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

sci alpino

Mikaela Shiffrin resta saldamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Ma con la...

16 foto

    Che Natale! Su Sky 10 nuove Produzioni Originali

    da non perdere

    Ben 10 nuove produzioni originali di Sky realizzate ad hoc per il periodo natalizio....

    Sofia Goggia a Federico Buffa Talks dal 26 su Sky

    DA NON PERDERE

    La campionessa olimpica di discesa libera è protagonista della nuova puntata del talk di Sky...

    Biathlon in lutto: morto norvegese Sivert Bakken

    la tragedia

    Una notizia sconvolge il mondo  del biathlon: Sivert Bakken, uno degli atleti della...