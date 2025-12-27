Natale 2025, le vacanze di giocatori e sportivi
Giornate di relax per tanti campioni dello sport, che approfittano della pausa invernale per volare al caldo (Maldive la meta più quotata) in compagnia di familiari e amici. Vacanze di Natale terminate per i tennisti, già proiettati verso l'inizio della nuova stagione. Velocissimo break per i calciatori, in campo nel weekend
- Cominciamo il nostro viaggio nelle vacanze dei campioni con Matteo Berrettini, già al lavoro a Dubai - come Jannik Sinner - per preparare la nuova stagione e gli imminenti Australian Open, ricaricato da qualche settimana di vacanza. Il tennista romano, trascinatore dell'Italia nel trionfo in Davis, ha trascorso delle giornate spensierate con la famiglia alle Maldive.
- Al ritorno dalle vacanze, Berrettini è stato tedoforo a Roma per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
- Anche l'altro grande artefice della cavalcata trionfale di Bologna ha scelto le Maldive, in compagnia della fidanzata e di alcuni amici.
- Maldive, ma anche il Brasile e New York per la regina del tennis mondiale, insieme al fidanzato Georgios Frangulls.
- Anche il tennista tedesco, numero 3 del mondo, ha optato per le Maldive: con lui la fidanzata Sophia Thomalla.
- Dal tennis alle due ruote, con il bi-campione di MotoGP: anche il pilota torinese della Ducati alle Maldive, con la moglie Domizia Castagnini.
- Come da tradizione, anche quest'anno Pecco ha trascorso il Natale a casa di nonna Luciana, aiutandola nella preparazione degli gnocchi!
- Vacanze a Cancun, in Messico, per il vice-campione del mondo di Gresini Racing e Natale in Spagna: con il catalano la fidanzata Gabriela e i loro bassottini.
- Natale a casa e insieme al fratello Marc, naturalmente: il campione del mondo è tornato di nuovo in sella dopo il lungo stop, ma sta sfruttando il break anche per godersi il tempo libero insieme alla fidanzata Gemma.
- E cosa ha trovato Marc sotto l'albero? Una Ducati rossa fiammante, ovviamente!
- Vacanze sulla neve per il pilota dell'Aprilia, che ha chiuso con uno strepitoso terzo posto in campionato la sua splendida stagione.
- E che festa a Viserba con il suo fanclub!
- Natale a Roma per il pilota del VR46 Racing Team con la fidanzata Jai Carol e il loro bellissimo cucciolone.
- Dalla MotoGP alla F1. Natale in famiglia, a Bologna, anche per il pilota della Mercedes.
- Natale a New York per il pilota inglese della Ferrari: "È la mia città preferita".
- L'altro ferrarista sta approfittando del break invernale anche per assecondare un'altra sua grande passione: il basket. Charles, accompagnato dalla futura moglie Alexandra Saint Mleux, ha portato fortuna al suo Monaco, che ha sconfitto il Real Madrid in Eurolega.
- Vacanze sulla neve per il pilota inglese della Mercedes e per la sua dolce metà Carmen.
- A proposito di neve... la bellissima Lindsey Vonn si rilassa ad Aspen, prima di tornare in pista per preparare le Olimpiadi di Milano-Cortina.
- Vacanze brevissime per i calciatori della Serie A e dei principali campionati europei: giusto il tempo per una giornata in famiglia a Natale e poi di nuovo in campo!
- Lo riconoscete? Sì, è proprio Babbo... Haaland!
- Anche la Saudi Pro League non si ferma: e la cena di Natale non sembra aver scalfito il fisico bestiale di Cristiano Ronaldo.
- Due mesi di vacanza, invece, per Leo Messi e l'Inter Miami: l'argentino tornerà in campo alla fine di febbraio per l'inizio dell'Mls e lo farà da campione in carica.