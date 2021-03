La leggenda dei pesi medi del pugilato ci ha lasciato improvvisamente a 66 anni. Vederlo combattere era "meraviglioso", come recita il suo soprannome: era potente, tecnico, intelligente, coraggioso, aveva un montante indimenticabile. Come è indimenticabile quella volta insieme al Forum di Assago, quando si sgolava per aiutare Giovanni Parisi nel match contro il messicano "Bolillo" Gonzalez