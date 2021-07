Tyson Fury vs Deontay Wilder, live in PPV su Sky

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio alle 3.00 il grande Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder in diretta da Las Vegas. L'evento sarà visibile live in pay-per-view su Primafila, disponibile anche in replica Condividi:

Quando si parla di mondiale dei massimi il profumo del grande evento è intenso, inebriante. E che la sfida tra il britannico Tyson Fury e lo statunitense Deontay Wilder, sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas nella notte del 24 luglio, sia un evento da non perdere è una certezza. I due colossi si affrontano per la terza volta, una trilogia che ci fa inevitabilmente ripensare a triplici sfide che hanno fatto la storia della grande boxe, ad esempio quelle straordinarie tra Muhammad Ali e Joe Frazier oppure quelle che hanno visto opposti Nino Benvenuti ed Emile Griffith, capaci di monopolizzare l’attenzione dell’Italia intera.

Fury contro Wilder, una volta per tutte, per capire in modo definitivo chi è il più forte dei due. In ballo non ci sono solo l'onore, la gratificazione personale, l'ambizione, ma anche una montagna di dollari. Chi vince avrà ai fianchi la cintura iridata del W.B.C., attualmente detenuta da Fury, cintura che garantisce difese del titolo molto remunerative ma soprattutto la possibilità di disputare il super-match atteso da anni, cioè la riunificazione delle corone dei pesi massimi contro l'inglese Anthony Joshua, re per W.B.A., I.B.F. e W.B.O. Ovvio, quindi, che il mondiale della notte del 24 luglio sia uno degli incontri più importanti degli ultimi anni: mi aspetto davvero spettacolo ed emozioni.

I precedenti La prima sfida tra Fury e Wilder, primo dicembre 2018 allo Staples Center di Los Angeles, si chiude tra mille polemiche con un verdetto di parità, un giudice per Wilder, uno per Fury ed il terzo per il pari. Il britannico è però preferito dalla maggioranza degli addetti ai lavori, nonostante i due atterramenti subiti nella nona e nella dodicesima ripresa. Il secondo match va in scena invece al MGM di Las Vegas il 22 febbraio 2020 e stavolta non restano dubbi sul verdetto: il gitano Fury vince alla maniera forte, con un KO tecnico al settimo round, dopo aver spedito al tappeto il pugile dell’Alabama nella terza e nella quinta ripresa. Il titolo W.B.C. passa così nelle mani del britannico. Alla T-Mobile Arena, il prossimo 24 luglio, verrà scritta probabilmente la parola finale di questa accesa rivalità che vede opposti due pugili in grado di regalare emozioni forti, quelle che profumano di KO.

TYSON FURY Anni: 32 Pro dal: 2008 Altezza: 2.06 Ultimo peso: 123,830 Incontri: 31 Vittorie: 30 Sconfitte: 0 Pari: 1 KO: 21 DEONTAY WILDER Anni 35 Pro dal: 2008 Altezza: 2,01 Ultimo peso: 104,780 Incontri: 44 Vittorie: 42 Sconfitte: 1 Pari: 1 KO: 41