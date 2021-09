6/12 ©LaPresse

Con Spinazzola e Jacobs, una rappresentanza degli atleti paralimpici di Tokyo 2020: Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e Monica Graziana Contrafatto, bronzo ai Giochi nei 100 metri e medaglia al valore dell'Esercito italiano che ha un pensiero speciale per la situazione in Afghanistan. "Sono stata lì e ci ho lasciato il cuore - spiega - sono una popolazione meravigliosa e spero davvero che un giorno possano riprendersi la vita in mano. Tenevo davvero a vincere una medaglia a per poterla dedicare a loro".