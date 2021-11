McGregor-Holloway, il botta e risposta su Twitter



Inutile dire che la vicenda che ha visto McGregor aggredire Facchinetti nel corso di una cena - fino a quel momento tra amici - in una sala privata dell'Hotel St. Regis di Roma (sulla quale le autorità stanno indagando dopo la denuncia del cantante) ha avuto un’enorme eco mediatica. E anche nel mondo delle arti marziali miste, dove peraltro il carattere di Conor è ben noto, se ne discute ancora. Così, quando Max Holloway si è visto provocare da Mc Gregor con un commento ironico in risposta a un suo tweet, ha pensato bene di rispondere tirando in ballo “il capitan uncino”. Dando vita poi a una serie di botta e risposta – per ora solo social – in cui tanti tweet sono stati poi rimossi dagli autori. Tutto comincia quando Holloway, che sta preparando un incontro contro Yair Rodriguez, ha pubblicato dei post per aggiornare i fan; “lavoro leggero”, gli ha risposto McGregor, con una battuta che ha fornito l’assist a Holloway per lanciare la sfida. Ecco dunque che Holloway pubblica il video della “canzone del capitano”, la hit con cui Facchinetti spopolò nell’estate 2004, accompagnato da queste parole: “Battiti leggeri. Sarà il mio walkout per il nostro incontro. Dovrebbe farti eccitare per combattere”, laddove per “walkout” si intende la canzone che i lottatori usano per fare il loro ingresso sul ring.