Il leggendario campione di pugilato, ritiratosi dalla boxe a 42 anni, è in corsa per diventare il prossimo presidente delle Filippine. Elezioni previste a maggio: “Combatterò la droga nel modo giusto. La Cina? Il nostro obiettivo è essere amici di tutti i Paesi” le sue dichiarazioni nel corso di un incontro con i suoi supporter nella capitale Manila PACQUIAO SI RITIRA: 'LA DECISIONE PIU' DURA DELLA MIA VITA'

Manny Pacquiao , tra i più celebri pugili di tutti i tempi, ha appeso i guantoni al chiodo lo scorso settembre per candidarsi come successore del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte

L'ex pugile oggi è ufficialmente in corsa per diventare il prossimo presidente del suo Paese: in un incontro con la stampa internazionale ha tracciato le sue proposte politiche