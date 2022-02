8/24 ©Ansa

GLI INIZI. Nato poverissimo, comincia a boxare a 12 anni, ispirato dallo zio e dal match tra Tyson e Douglas. Lascia la sua casa nel sud delle Filippine e raggiunge Manila in nave per uscire da uno stato di povertà assoluta. Lavora anche come muratore per aiutare la mamma e i fratelli, ma è sul ring che troverà la gloria, portando in alto il nome del suo Paese nel mondo.