Oltre il caso ginnastica: prevenzione e formazione

L’ indagine della procura federale sui maltrattamenti e le umiliazioni subite da ex atlete della ginnastica ritmica prosegue. Ci vorranno alcune settimane per concludere gli accertamenti. Come la Federginnastica, il Coni e lo stesso Ministro dello Sport Abodi hanno evidenziato, errori e comportamenti non adeguati vanno accertati e individuati . Giusto, ma serve di più. Questa è un’occasione per analizzare a fondo i metodi di allenamento , nello sport e non solo nella ginnastica, e il rapporto tra atleti, allenatori e famiglie . Trovare soluzioni, promuovere cambiamenti . Le parole chiave sono soprattutto due: prevenzione e formazione . Per trovare quel confine tra la disciplina richiesta allo sport agonistico e il rispetto della salute degli atleti.

Dott. Mendolicchio: "Conflitto con il cibo è nella nostra società"

Ginnastica ritmica, commissariato centro di Desio

Lo conferma anche l’esperienza di Leonardo Mendolicchio, Direttore dell’Unità Operativa Riabilitazione Disturbi Alimentari presso l’Auxologico Piancavallo. “Questa è una problematica nota, purtroppo. Le notizie recenti non sono una novità per chi si occupa di disturbi del comportamento alimentare. I fattori di rischio tornano e ritornano. Soprattutto in una età tra i 12-13 e 14 anni e con allenatori che non hanno gli strumenti per gestire la situazione. Il tutto si inserisce in quel calderone tumultuoso che è l’adolescenza. “Si fa ginnastica in una età adolescenziale, già la percezione di tutto quello che ti sta intorno è un po’ alterata.” – racconta la dottoressa Ghiselli. “Quando una bambina entra in una palestra lo fa per passione, magari ha visto una campionessa in tv e vuole arrivare a quel livello, poi con il tempo c’è una selezione naturale. Bisogna stare attente, concentrate, ci sono una serie di regole fin da piccole. E’ educativo. Ad alti livelli non è pensabile non avere un fisico magro e asciutto perché bisogna sostenere delle prestazioni. Ma non solo, mantenere un certo tipo di peso significa anche salvaguardarsi dagli infortuni”.

Mantenere il peso può non essere facile per una bambina, per una ragazza, per un giovane atleta. Certo, non tutti vanno incontro a disturbi del comportamento alimentare (DCA in sigla). Ma come ci spiega il dottor Mendolicchio, esponiamo i nostri ragazzi a questo rischio in molti modi: “Il conflitto con il cibo è nella nostra società. Citiamo la parola dieta ogni giorno, c’è una narrazione cibo-ossessiva. Spesso è nella famiglia stessa che si fa body-shaming. O nella scuola, da parte dei compagni e dei professori. Dobbiamo essere più risoluti e consapevoli sul tema del cibo, del corpo e del peso. Situazioni di stress estremo come quelli che possono avvenire nella pratica agonistica possono essere poi un fattore precipitante. Non sono mai l’unica causa, sia chiaro – afferma Mendolicchio.

Ogliari: "Lo sport è per tutti, l'agonismo non è detto che sia per tutti"

Lo conferma la professoressa Ogliari: “Quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare (DCA) e quindi di rapporto con il cibo e con il corpo, parliamo di malattie molto complesse e multifattoriali. Esistono dei fattori che sono predisponenti, precipitanti e dei fattori che in qualche modo permettono al disturbo di perpetuarsi. Lo sport è solo un piccolo pezzo di tutto questo. Spiega solo una parte delle fatiche dei disturbi del comportamento alimentare. Ci sono sport idealmente più a rischio. Sono quelli che hanno a che vedere con l’immagine del corpo e di se, e quindi con la ricerca di un corpo che sia adatto e adattabile ad una prestazione sportiva fatta in un certo modo. Lo sport è per tutti, l’agonismo non è detto che sia per tutti per cui è necessario pensare in modo diverso alla modalità di allenare, una modalità inclusiva che faccia appassionare i ragazzi allo sport e ai benefici dello sport. Poi da lì ci saranno delle persone più adatte all’agonismo, che può essere ulteriore fonte di crescita e non solo di difficoltà.”