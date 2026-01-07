Offerte Sky
Golf, Ryder Cup e DP World Tour restano su Sky! Il calendario degli eventi del 2026

Il grande golf continua nella Casa dello Sport di Sky: tutti i tornei del DP World Tour saranno visibili su Sky e in streaming su NOW fino alla stagione 2027. E anche la Ryder Cup 2027 in Irlanda, l’evento più atteso del golf mondiale. Tutto sul canale dedicato più amato dagli appassionati, Sky Sport Golf (canale 209)

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

sci alpino

Mikaela Shiffrin resta saldamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo dopo lo...

Dal Brasile alle Alpi: gli sportivi in vacanza

2026

Ancora giornate di relax per tanti campioni, che approfittano della pausa invernale per volare al...

Sciatrici vincenti in CdM: Shiffrin sale a 106

sci alpino

Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Semmering e firma il 69° successo in carriera nella...

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

sci alpino

Marco Odermatt resta saldamente in testa alla classifica di Coppa del mondo generale dopo il...

Natale 2025, le vacanze di giocatori e sportivi

Giornate di relax per tanti campioni dello sport, che approfittano della pausa invernale per...

    Coppa del mondo Skeleton, Bagnis 2° a St. Moritz

    skeleton

    L'azzurro si arrende solamente al britannico Weston sul tracciato di St. Moritz. Per Bagnis si...

    Lochte, venduti all'asta tre ori olimpici

    Nuoto

    Ryan Lochte, uno dei più grandi nuotatori della storia recente, ha venduto all'asta tre medaglie...

    Pallamano, verso Euro 2026: Italia-Romania su Sky

    oggi alle 18

    Il Trofeo Friuli Venezia Giulia apre il cammino della Nazionale verso i campionati Europei. La...