Golf, Ryder Cup e DP World Tour restano su Sky! Il calendario degli eventi del 2026
Il grande golf continua nella Casa dello Sport di Sky: tutti i tornei del DP World Tour saranno visibili su Sky e in streaming su NOW fino alla stagione 2027. E anche la Ryder Cup 2027 in Irlanda, l’evento più atteso del golf mondiale. Tutto sul canale dedicato più amato dagli appassionati, Sky Sport Golf (canale 209)
- Dal 13 al 19 settembre 2027, il torneo a squadre più prestigioso del mondo andrà in scena all’Adare Manor, nella County Limerick, in Irlanda, per l’edizione del centenario. Europa contro Stati Uniti, stelle mondiali e atmosfera unica: la Ryder Cup 2027 sarà interamente visibile su Sky, confermando l’impegno dell’emittente nel raccontare i grandi eventi dello sport internazionale.
- I primi due appuntamenti del 2026 dal 15 al 18 gennaio il Dubai Invitational e dal 22 al 25 gennaio il primo torneo delle Rolex Series: l’Hero Dubai Desert Classic
- L’offerta dedicata al golf resta centrale per la Casa dello Sport, con tanti altri appuntamenti di altissimo livello in arrivo, tra cui The Masters (9-12 aprile 2026), lo US PGA Championship (14-17 maggio 2026) e The 154th Open (16-19 luglio 2026).