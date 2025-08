Abodi sul Dl Sport: "Opportunità per tutta Italia"

Il Dl Sport è stato approvato con 153 voti favorevoli, 85 contrari e 6 astenuti e porterà grandi novità. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato: "È un'opportunità non solo per il mondo dello sport, ma per l'intera Nazione"

Il decreto legge per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi è stato approvato in maniera definitiva con 153 voti favorevoli, 85 contrari e 6 astenuti. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha quindi commentato: "È un'opportunità non solo per il mondo dello sport, ma per l'intera Nazione", in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e dell'America's Cup del 2027 a Napoli, puntando a "un'eredità positiva per la crescita del movimento sportivo italiano".