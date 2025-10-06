Red Bull, Domen Skofic 'scala' un aereo (in volo) e realizza un'impresa pazzesca. FOTO
Un'impresa a 2.500 metri di quota, a 100 km/h e con un solo paracadute: è quanto realizzato dall'alpinista Domen Skofic che, come se nulla fosse, ha attraversato in aria le ali di un aereo, raggiunto la cima e concluso il tutto realizzando un backflip in caduta libera a 1.500 metri. Lo sloveno è il primo ad arrampicarsi sull'esterno di un aereo in volo e, una volta documentato il record, scherza mostrando la sua preparazione: "Ecco cosa ci faceva in giardino..."
- Un traguardo senza precedenti: arrampicarsi sotto le ali di un aereo in volo, a 2.500 metri di altezza e a una velocità fino a 100 km/h
- E' quanto realizzato dall'alpinista sloveno Domen Skofic che, come se nulla fosse, ha attraversato un aereo in volo con un solo paracadute sulla schiena.
- Inizia l'impresa: Skofic esce dall'abitacolo dell'aereo e raggiungere una delle due ali, senza alcuna protezione: solo un casco e un paracadute, nulla di più
- Lo sloveno raggiunge la parte inferiore dell'ala destra e dà ufficialmente inizio alla sua "scalata"
- Attraversa la parte centrale dell'aereo in volo
- Attraversa completamente l'altra ala raggiungendo la vetta dell'aereo. Una prima esultanza non può mancare
- Realizza un backflip in...caduta libera prima di toccare terra. E' ufficialmente record!
- Una volta realizzata e documentata l'impresa, lo sloveno ha scherzato con i propri seguaci attraverso il suo account Instagram: "Ecco cosa ci faceva un aereo nel giardino di casa"
- Skofic, infatti, proprio con quell'aereo ha sperimentato tutti i passi del suo "ballo" da record.