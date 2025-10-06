Esplora tutte le offerte Sky
Red Bull, Domen Skofic 'scala' un aereo (in volo) e realizza un'impresa pazzesca. FOTO

Foto: Red Bull Content Pool

Un'impresa a 2.500 metri di quota, a 100 km/h e con un solo paracadute: è quanto realizzato dall'alpinista Domen Skofic che, come se nulla fosse, ha attraversato in aria le ali di un aereo, raggiunto la cima e concluso il tutto realizzando un backflip in caduta libera a 1.500 metri. Lo sloveno è il primo ad arrampicarsi sull'esterno di un aereo in volo e, una volta documentato il record, scherza mostrando la sua preparazione: "Ecco cosa ci faceva in giardino..."

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

