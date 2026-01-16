Quali sono gli sportivi che hanno guadagnato di più nel 2025? Il portale Sportico.com risposto a questa domanda, stilando la classifica dei 100 atleti più pagati nell'ultimo anno. Cristiano Ronaldo non smette di stupire e continua a essere in testa, mentre l'unico italiano presente nella graduatoria è Sinner. Di seguito la classifica (dati Sportico)