Sportivi più pagati del mondo nel 2025: Cristiano Ronaldo in testa, Sinner 50°
Quali sono gli sportivi che hanno guadagnato di più nel 2025? Il portale Sportico.com risposto a questa domanda, stilando la classifica dei 100 atleti più pagati nell'ultimo anno. Cristiano Ronaldo non smette di stupire e continua a essere in testa, mentre l'unico italiano presente nella graduatoria è Sinner. Di seguito la classifica (dati Sportico)
- Guadagno totale: 38 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 26 mln
- Sponsorizzazioni: 12 mln
- Sport: calcio (Barcellona, Spagna)
- Paese di origine: Polonia
- Guadagno totale: 38 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 35 mln
- Sponsorizzazioni: 3 mln
- Sport: Formula 1 (McLaren)
- Paese di origine: Australia
- Guadagno totale: 39,5 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 26,5 mln
- Sponsorizzazioni: 13 mln
- Sport: calcio (Real Madrid, Spagna)
- Paese di origine: Inghilterra
- Guadagno totale: 43,3 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 31,3 mln
- Sponsorizzazioni: 12 mln
- Sport: calcio (Bayern Monaco, Germania)
- Paese di origine: Inghilterra
- Guadagno totale: 44,5 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 36,5 mln
- Sponsorizzazioni: 8 mln
- Sport: basket (Memphis Grizzlies, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 46,9 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 36,9 mln
- Sponsorizzazioni: 10 mln
- Sport: basket (Dallas Mavericks, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 50 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 46 mln
- Sponsorizzazioni: 4 mln
- Sport: calcio (Al-Nassr, Arabia Saudita)
- Paese di origine: Senegal
- Guadagno totale: 50,1 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 25,1 mln
- Sponsorizzazioni: 25 mln
- Sport: tennis
- Paese di origine: Italia
- Guadagno totale: 53,5 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 52 mln
- Sponsorizzazioni: 1,5 mln
- Sport: calcio (Al-Ahli, Arabia Saudita)
- Paese di origine: Algeria
- Guadagno totale: 54 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 34 mln
- Sponsorizzazioni: 20 mln
- Sport: calcio (Liverpool, Inghilterra)
- Paese di origine: Egitto
- Guadagno totale: 54,4 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 0,43 mln
- Sponsorizzazioni: 54 mln
- Sport: golf
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 57,7 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 42,7 mln
- Sponsorizzazioni: 15 mln
- Sport: basket (LA Lakers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Slovenia
- Guadagno totale: 57,8 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 21,8 mln
- Sponsorizzazioni: 36 mln
- Sport: tennis
- Paese di origine: Spagna
- Guadagno totale: 58 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 40 mln
- Sponsorizzazioni: 18 mln
- Sport: calcio (Real Madrid, Spagna)
- Paese di origine: Brasile
- Guadagno totale: 59 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 54 mln
- Sponsorizzazioni: 5 mln
- Sport: Formula 1 (McLaren)
- Paese di origine: Inghilterra
- Guadagno totale: 60 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 40 mln
- Sponsorizzazioni: 20 mln
- Sport: calcio (Santos, Brasile)
- Paese di origine: Brasile
- Guadagno totale: 60 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 50 mln
- Sponsorizzazioni: 10 mln
- Sport: pugilato
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 60,2 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 51,9 mln
- Sponsorizzazioni: 9 mln
- Sport: basket (Denver Nuggets, Stati Uniti)
- Paese di origine: Serbia
- Guadagno totale: 60,3 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 49,3 mln
- Sponsorizzazioni: 11 mln
- Sport: basket (Golden State Warriors, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 60,4 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 42,4 mln
- Sponsorizzazioni: 18 mln
- Sport: basket (Boston Celtics, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 61 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 51 mln
- Sponsorizzazioni: 10 mln
- Sport: basket (Philadelphia 76ers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Camerun
- Guadagno totale: 62 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 45 mln
- Sponsorizzazioni: 17 mln
- Sport: pugilato
- Paese di origine: Giappone
- Guadagno totale: 62,2 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 42,2 mln
- Sponsorizzazioni: 20 mln
- Sport: basket (Minnesota Timberwolves, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 62,7 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 42,7 mln
- Sponsorizzazioni: 20 mln
- Sport: golf
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 66 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 60 mln
- Sponsorizzazioni: 6 mln
- Sport: pugilato
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 66 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 65,3 mln
- Sponsorizzazioni: 0,7 mln
- Sport: baseball (Los Angeles Dodgers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 71,1 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 60,1 mln
- Sponsorizzazioni: 11 mln
- Sport: football (Los Angeles Chargers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 73,2 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 58,2 mln
- Sponsorizzazioni: 15 mln
- Sport: football (Buffalo Bills, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 77,9 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 51,9 mln
- Sponsorizzazioni: 26 mln
- Sport: calcio (Manchester City, Inghilterra)
- Paese di origine: Norvegia
- Guadagno totale: 80,3 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 50,3 mln
- Sponsorizzazioni: 30 mln
- Sport: football (Kansas City Chiefs, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 82,9 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 50,9 mln
- Sponsorizzazioni: 32 mln
- Sport: golf
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 83 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 75 mln
- Sponsorizzazioni: 8 mln
- Sport: Formula 1 (Red Bull Racing)
- Paese di origine: Olanda
- Guadagno totale: 91,2 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 36,2 mln
- Sponsorizzazioni: 55 mln
- Sport: golf
- Paese di origine: Irlanda del Nord
- Guadagno totale: 94,3 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 49,3 mln
- Sponsorizzazioni: 45 mln
- Sport: basket (Milwaukee Bucks, Stati Uniti)
- Paese di origine: Grecia
- Guadagno totale: 95 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 70 mln
- Sponsorizzazioni: 25 mln
- Sport: calcio (Real Madrid, Spagna)
- Paese di origine: Francia
- Guadagno totale: 100 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 70 mln
- Sponsorizzazioni: 30 mln
- Sport: Formula 1 (Ferrari)
- Paese di origine: Inghilterra
- Guadagno totale: 100,7 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 84,7 mln
- Sponsorizzazioni: 16 mln
- Sport: golf
- Paese di origine: Spagna
- Guadagno totale: 100,8 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 50,8 mln
- Sponsorizzazioni: 50 mln
- Sport: basket (Houston Rockets, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 102,5 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 2,5 mln
- Sponsorizzazioni: 100 mln
- Sport: baseball (Los Angeles Dodgers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Giappone
- Guadagno totale: 105,4 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 55,4 mln
- Sponsorizzazioni: 50 mln
- Sport: basket (Golden State Warriors, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 115 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 110 mln
- Sponsorizzazioni: 5 mln
- Sport: calcio (Al-Ittihad, Arabia Saudita)
- Paese di origine: Francia
- Guadagno totale: 128,7 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 48,7 mln
- Sponsorizzazioni: 80 mln
- Sport: basket (LA Lakers, Stati Uniti)
- Paese di origine: Stati Uniti
- Guadagno totale: 129,2 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 122,2 mln
- Sponsorizzazioni: 7 mln
- Sport: baseball (New York Mets, Stati Uniti)
- Paese di origine: Repubblica Dominicana
- Guadagno totale: 130 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 60 mln
- Sponsorizzazioni: 70 mln
- Sport: calcio (Inter Miami, Stati Uniti)
- Paese di origine: Argentina
- Guadagno totale: 137 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 125 mln
- Sponsorizzazioni: 12 mln
- Sport: pugilato
- Paese di origine: Messico
- Guadagno totale: 260 milioni di dollari
- Stipendio/premi: 200 mln
- Sponsorizzazioni: 60 mln
- Sport: calcio (Al-Nassr, Arabia Saudita)
- Paese di origine: Portogallo