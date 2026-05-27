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l'intervista

Il taekwondo, il calcio e gli affetti: nel mondo di Simone 'Prince' Alessio

Federica Frola

Federica Frola
©Ansa

Tifa Roma, ama il calcio, la famiglia e la sua Calabria. Nella sua disciplina, che gli ha insegnato molto, ha vinto tutto, ma appena mette piede fuori dal quadrato si traforma in un'altra persona. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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