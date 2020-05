Durante il mese di aprile trascorso in casa, il decatleta azzurro si è messo in mostra come video-maker. Ripreso da una GoPro dal soffitto della sua stanza, è diventato il protagonista di uno spassosissimo cortometraggio sdrammatizzando sull'astinenza del lavoro in pista. Ma da lunedì 4 maggio gli atleti di interesse nazionale potranno tornare ad allenarsi negli impianti sportivi, inaccessibili durante il "lockdown" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Tra le cose più belle prodotte durante la quarantena non può non trovare un posto il cortometraggio realizzato dal decatleta italiano Simone Cairoli. Categoria cinema e sport, voto 10/10: il punteggio non è casuale (si parla di decathlon) ma è meritatissimo. E pure incontestabile, perché arriva dal team social di una pagina seguita da 346 milioni di follower. Lo stesso Simone, ancora incredulo, rende meglio l'idea in tutto il suo stupore: "Non ho capito... Instagram ha un account Instagram che si chiama @instagram e mi ha taggato nelle storie?!". Proprio così.

"Stay home, stay safe" La creazione di Simone Cairoli è il manifesto sportivo del #restateacasa, un video geniale della durata di 2.05" che rappresenta le dieci gare delle diverse discipline del decathlon, da una prospettiva particolare. "Rinchiudi un decatleta in una stanza per un mese, e troverà il modo di gareggiare comunque", spiega l'autore. La GoPro piazzata in casa ribaltando il classico punto di vista ha stregato migliaia di appassionati di atletica, e per chi non fosse preparatissimo sulla materia ha anche uno scopo didattico. La ricostruzione di stati d'animo e gesti tecnici è fedele, la cura dei dettagli è impressionante. Nella sua rappresentazione casalinga delle diverse gare in successione è evidente un tocco di comicità che vale doppio, perché Simone Cairoli è un atleta di spessore internazionale. Nato a Gallarate trent'anni fa, Simone insegue il sogno olimpico e si allena quotidianamente per centrare il traguardo di Tokyo 2020. Purtroppo il coronavirus ha rinviato l'appuntamento con il Giappone, ma non ha intaccato passione e creatività di chi ama lo sport.