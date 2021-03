La Camera dei Deputati ha votato all'unanimità una risoluzione che chiede al Governo di impegnarsi a favore di Alex Schwazer, per verificare la possibile partecipazione dell'altoatesino all'Olimpiade di Tokyo, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo Condividi:

Alla Camera dei Deputati è stata approvata alla unanimità, alla presenza del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali presente alla seduta della Commissione Cultura e Sport, la risoluzione in favore di Alex Schwazer. Si tratta di una presa di posizione forte da parte di tutte le forze politiche che chiedono al Governo di adottare iniziative per verificare la possibile partecipazione dell'ex azzurro della marcia alle Olimpiadi di Tokyo, "nel rispetto dell'autonomia della ordinamento sportivo". Un documento bipartisan che rappresenta un unicum nella storia, in sostanza viene chiesto "agli organi sportivi internazionali di prendere atto della sentenza del Tribunale di Bolzano, dalla quale Schwazer è uscito innocente". “Si prenda atto della vicenda della malagiustizia nei confronti del marciatore e, dopo quattro anni e mezzo di fango, nell’ottica del rispetto della giustizia italiana, si tenga conto presso le sedi internazionali competenti di ciò che emerge dal processo, consentendogli di disputare i Giochi”, sottolinea l’onorevole Daniele Belotti primo firmatario del documento della Commissione Istruzione Cultura e Sport della Camera composta da 45 deputati.

Il 19 febbraio l'archiviazione a Bolzano leggi anche Schwazer, Gip Bolzano decide archiviazione Lo scorso 19 febbraio il Gip di Bolzano Walter Pelino aveva disposto l’archiviazione dell’ex azzurro della marcia. Il giudice ha ritenuto che i campioni di urina, prelevati nel controllo antidoping dell’1 gennaio 2016, siano state alterati, allo scopo di farle risultare positivi. Questa la conclusione racchiusa in una ordinanza di 87 pagine da toni durissimi contro la Wada (Agenzia Mondiale Antidoping) e la World Athletics (Federazione Internazionale di Atletica) citando un “sistema autoreferenziale ipotizzando i reati di falso ideologico e frode processuale. “Wada e Iaaf (il nome fino al 2019 dell’attuale World Athletics) operano in maniera totalmente autoreferenziale, non tollerano controlli dall'esterno e sono pronte ad impedirlo al punto da produrre dichiarazioni false e da porre in atto frodi processuali. Una macchina del fango pronta a tutto e che non si fa scrupolo di nulla”.