Marcell Jacobs scatenato in allenamento. L’azzurro, in attesa dei prossimi appuntamenti a maggio (da ricordare l’esordio sui 100 metri nel meeting di Eugene il 28 maggio, evento che potrete seguire su Sky ), pubblica sul proprio profilo Instagram una sessione sui 120 metri. Talmente veloce che durante la corsa gli vola via il cappellino….E sui social commenta: “Nuovo primato personale, indovina il tempo”. VIDEO

JACOBS TORNA SUI 100 A EUGENE: IL MEETING SU SKY