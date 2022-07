Mondiali di atletica 2022 a Eugene su Sky

Atletica

I 60 azzurri convocati per i Mondiali di Eugene

Sono 60 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico La Torre in vista dei Mondiali di atletica che si terranno a Eugene dal 15 al 24 luglio (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Presenti 6 campioni olimpici di Tokyo (Jacobs, Tamberi, Stano, Tortu, Desalu e Patta): ecco chi sono i componenti della squadra italiana e in quali discipline gareggeranno

Ci sono Jacobs e Tamberi, naturalmente, ma anche i componenti della staffetta oro a Tokyo e il marciatore Massimo Stano. Antonio La Torre ha comunicato i nomi degli atleti che comporranno la squadra azzurra a Eugene (Stati Uniti) per i Mondiali di atletica che si terranno dal 15 al 24 luglio (su Sky e in streaming su NOW) e la speranza è quella di riassaporare le emozioni vissute alle Olimpiadi un’estate fa, quando l’atletica azzurra fece strabuzzare gli occhi al mondo intero

Il team è composto da 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne. Oltre ai 6 ori di Tokyo (Jacobs, Tamberi, Stano, Tortu, Desalu, Patta) ci sono anche i finalisti olimpici della 4x400 Re, Scotti e Aceti. Al femminile, in squadra le finaliste mondiali indoor Vallortigara (alto) e Molinarolo (asta), Larissa Iapichino nel lungo, le primatiste italiane Fantini (martello), Bruni (asta), Osakue (disco) e Zaynab Dosso, in gara nei 100 e con la 4x100. Prima chiamata in Nazionale per la mezzofondista Sintayehu Vissa (1500) e per Alessandra Bonora (4x400).



Ecco chi sono: