"Gli altri ci temono perché possiamo fare la differenza". Parola di Gianmarco Tamberi che ha motivato così la Nazionale italiana prima dell'inizio dei Mondiali di atletica a Eugene. Gimbo, capitano della squadra azzurra, ha parlato davanti ai 59 compagni di squadra con un vero e proprio discorso motivazionale: "Ci siamo, lavoriamo tutti da mesi per essere qua. Pensate a quanti sacrifici avete fatto, tutte le volte che potevate dire di no a un allenamento per fare una cena o un allenamento - esordisce Tamberi - Siete qua per fare il meglio e valete questa presenza: siete i numeri 1 in Italia. Oggi l'Italia non è più un Paese qualunque, abbiamo portato a casa cinque ori alle Olimpiadi e gli altri ci temono perché possiamo fare la differenza. Dimenticatevi le gare che sono andate male, possiamo fare la differenza perché siete in grado di farlo".