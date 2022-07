Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri a Eugene. Il campione olimpico ha chiuso al 2° posto la sua batteria, correndo in 10''04 ed eguagliando il suo primato stagionale. Appuntamento nella notte tra sabato e domenica per la semifinale e per l'eventuale finale. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Marcell Jacobs conquista il pass per la semifinale nei 100 metri ai Mondiali di Eugene. Il campione olimpico in carica ha chiuso la quarta batteria al 2° posto, correndo in 10''04 ed eguagliando il suo primato personale ottenuto a Savona lo scorso 18 maggio. Batteria vinta dal giamaicano Seville, con Jacobs che non ha dato l'impressione di voler spingere al limite, anche forse per non rischiare nuovi guai fisici. Da segnalare i grandi tempi fatti segnare dagli statunitensi Kerley (9''79) e Bromell (9''89). La semifinale è in programma nella notte tra sabato e domenica alle ore 3, la finale invece alle 4.50. Tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW.