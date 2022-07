E' la notte del ritorno in pista di Jacobs, che alle 3.50 si gioca l'accesso alle semifinali dei 100 metri. Finale per la 4x400 mista, Tamberi nell'alto e per Fantini nel martello femminile. Fortunato 15° e Picchiottino 32° nella 20 km di marcia. Tutti i risultati della prima giornata dei Mondiali di Eugene. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste MONDIALI, TUTTI I VIDEO Condividi

Prima giornata dei Mondiali di Eugene. E' la notte di Marcell Jacobs, a caccia della semifinale nei 100 metri.

Salto in alto, Tamberi in finale con il brivido Gianmarco Tamberi salta a 2.28 e si qualifica con qualche brivido alla finale di salto in alto. Out l'altro azzurro Marco Fassinotti. Finale in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì (alle 2.45).

20 km marcia femminile, Trapletti ottava approfondimento Oro a Garcia Leon nella marcia 20 km, Trapletti 8^ Va alla peruviana Kimberly Garcia Leon la prima medaglia dei Mondiali di Eugene, nella 20km di marcia femminile. Argento alla polacca Zdzieblo, terza la cinese Qieyang. Bella gara di Valentina Trapletti che chiude 8°.

20 km di marcia, 15° Francesco Fortunato Italia fuori dai giochi di medaglie nella 20 km di marcia maschile. Il migliore è Francesco Fortunato, che chiude 15° con il tempo di 1h22''50''. Più staccato l'altro azzurro, Gianluca Picchiottino, 32° in 1h28'33''. Il giapponese Yamanishi vince in 1h19’07”, secondo posto per il giapponese Ikeda con 1h19’14”, terza piazza per lo svedese Karlstrom con 1h19’18”, poi Gathimba, Pintado, Bonfim, Martin, Jusho, Amezcua, Rodriguez.

Sara Fantini in finale nel lancio del martello approfondimento Sara Fantini in finale nel martello femminile Sara Fantini in finale nel martello. L'azzurra si giocherà una medaglia alle 20.35 (orario italiano) di domenica. 69.20 al primo tentativo, 71.76 al secondo e 72.38, ancora meglio, al terzo per Fantini, sesta in classifica, seconda delle europee.