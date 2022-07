Pazzesca Shelly-Ann Fraser-Pryce, che domina la finale dei 100 metri donne in 10''67 e conquista il quinto titolo iridato della carriera: è tripletta per la Giamaica. Ponzio nono nel peso, Fantini sfiora la medaglia nel martello. Fuori in batteria i quattrocentisti, Dosso si ferma in semifinale nei 100. Stanotte grande attesa per la finale dell'alto di Tamberi. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW PONZIO 9° NEL PESO - FANTINI 4^ NEL MARTELLO Condividi

100 metri donne, oro Fraser Pryce: è tripletta Giamaica Pazzesca ed eterna. Shelly-Ann Fraser Pryce domina la finale dei 100 metri donne i 10''67, precedendo le connazionali Jackson in 10″73 e Thompson Herah con 10″81. E' tripletta giamaicana, con la Fraser che conquista il quinto titolo iridato nella gara regina, tredici anni dopo il primo centrato a Berlino 2009. Per la 36enne si tratta del 10° oro ai Mondiali, la 12^ medaglia. Quarta Asher-Smith con 10″83, quinta Kambumdji con 10″81.

Lancio del martello, Fantini chiude 4^ approfondimento Lancio del martello, impresa Sara Fantini: quarta Impresa sfiorata da Sara Fantini, che ai Mondiali di atletica di Eugene chiude la finale del lancio del martello femminile al quarto posto, miglior risultato di sempre per una lanciatrice azzurra ai Mondiali. Una finale splendida, con l’atleta italiana che ha lanciato a 73.18. Medaglia d’oro per la statunitense Brooke Andersen, con 78.96 all’ultimo dei sei lanci di gara, davanti alla canadese Camryn Rogers, argento con 75.52, e a un’altra americana, Janeè Kassanavoid, bronzo con 74.86.

Getto del peso, Ponzio 9° in finale approfondimento Delusione Ponzio, è 9° nel getto del peso Nick Ponzio non riesce a bissare i lanci di sabato e chiude al 9° posto la finale mondiale di getto del peso a Eugene. L'italoamericano ha fallito la qualificazione per i lanci di finale, terminando la propria prova con un best di 20,81 m fatto segnare nel 2° lancio. Oro allo statunitense Ryan Crouser (22,94) davanti ai connazionali Kovacs e Awotunde.

100 metri donne, Dosso eliminata in semifinale approfondimento Dosso si ferma in semifinale nei 100 metri donne Zaynab Dosso conclude il suo mondiale nelle semifinali dei 100 metri donne. Il suo 11''28 (+0.4), due centesimi in più rispetto al crono della batteria, vale il settimo posto parziale, in una prova dominata da Shelly-Ann Fraser-Pryce, prima sul traguardo in 10''93. La Dosso può guardare con fiducia ai Campionati Europei di Monaco, dove andrà a caccia di un posto in finale.

400 metri, Re e Scotti eliminati nelle batterie Poco da fare per Davide Re ed Edoardo Scotti, finiti lontano dalla zona utile per l’ammissione alle semifinali. Il primatista italiano scende per primo in pista, ed è subito chiaro che il suo 46.49 non basti per la promozione. Copione opposto per Edoardo Scotti, che si spegne progressivamente nel finale, per chiudere in 46.46. Un solo squillo al di sotto dei 45 secondi, prodotto a sorpresa da Bayapo Ndori (Botswana), capolista del round con 44.87.

400 metri donne, Mangione eliminata nelle batterie Alice Mangione, autrice di una stagione fin qui molto interessante sul giro di pista (con il personale portato a 51.47), chiude con un anonimo 52.77, ben lontano dall'abbordabile 52.18 utile per passare il turno e guadagnare la semifinale. Miglior tempo del round, il 50.18 della giamaicana McPherson.

Maratona, trionfo per etiope Tola approfondimento Maratona, oro mondiale all'etiope Tamirat Tola L'etiope Tamirat Tola ha vinto la maratona maschile ai Mondiali di Eugene, in corso in Oregon (Stati Uniti). Tola ha completato il percorso in 2 ore 5 minuti e 37 secondi. Tempo record per i campionati Mondiali. Festeggia dunque l'Etiopia: per la medaglia d'oro ma anche per quella d'argento. Dietro Tola, infatti, a completare il successo del Paese africano è il connazionale Mosinet Geremew, con il tempo di 2 ore 6 minuti 45 secondi. Bronzo per il belga Bashir Abdi. Per Tamirat Tola, vice campione del mondo nel 2017 a Londra e medaglia di bronzo nei 10mila ai Giochi di Rio 2016, è la prima vittoria importante.

10000 metri, oro a Cheptegei L'oro dei 10000 metri finisce al collo di Joshua Cheptegei, il campione del mondo di Doha 2019 e primatista del mondo della distanza, che riscatta la sconfitta di dodici mesi fa Tokyo dominando praticamente dal primo all'ultimo metro la prova odierna. Battuto, e addirittura fuori dal podio, l'etiope Selemon Barega, il campione olimpico di Tokyo, finito quinto. Argento al keniano Stanely Mburu, e bronzo all'altro ugandese Jacob Kiplimo.

110 ostacoli, oro allo statunitense Holloway E’ Grant Holloway il nuovo re dei 110 ostacoli. Lo statunitense trionfa con 13''03, secondo posto per lo il connazionale Cunningham a completare l’ennesima doppietta con 13″08. Bronzo per la Spagna con Martinez in 13″17