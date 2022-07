Giornata conclusiva ai Mondiali di Eugene. Impresa di Tobi Amusan, che conquista l'oro nei 100 ostacoli con un allucinante 12''06 ventoso, dopo aver abbattuto in semifinale il record del mondo in 12''12. Gli Stati Uniti dominano la 4x400 maschile, Mu trionfa come da pronostici negli 800 4X400 DONNE, ITALIA 7^- DUPLANTIS, RECORD NELL'ASTA A 6.21 ascolta articolo Condividi

100 ostacoli, oro e record del mondo per Amusan Tobi Amusan conquista l'oro dei 100 ostacoli con un pazzesco 12"06 ventoso (+2.5). La giamaicana Anderson, argento, chiude in 12"23, la portoricana Camacho-Quinn, bronzo, anche lei in 12"23. La nigeriana aveva abbattuto in semifinale il record del mondo in 12"12 (+0.9). La 25enne ha ritoccato di otto centesimi quanto l’americana Kendra Harrison fece il 22 luglio 2016 a Londra. Amusan era reduce da un doppio quarto posto tra Mondiali 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020.

800 donne, trionfo per Mu Athine Mu non sbaglia e trionfa nella finale degli 800, stabilendo anche il miglior crono mondiale dell'anno, 1’56"30. La statunitense ha battuto in volata la britannica Hodgkinson, seconda in 1’56"38, e la keniana Moraa, terza in 1’56"71

5000, oro al norvegese Ingebrigtsen Il norvegese Ingebrigtsen conquista l'oro nei 5000 con il tempo di 13’09"24, vendicando il secondo posto dei 1500. Argento per il keniano Krop in 13’09"98, bronzo per l’ugandese Chelimo in 13’10"20

Staffetta 4X400, oro agli Stati Uniti Oro agli Stati Uniti nella staffetta 4x400 maschile. Il quartetto americano, composto da Elija Godwin, Michael Norman (medaglia d'oro individuale dei 400), Bryce Deadmon e Champion Allison, ha chiuso in 2'56"17. Argento alla Giamaica (2'58"58) e bronzo al Belgio (2'58"72).