Mondiali Atletica, le finali di oggi in diretta LIVE

Sono già iniziati i Mondiali di atletica leggera a Budapest (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto). Dalle 19.43 Jacobs e Ceccarelli nelle batterie dei 100 m (semifinali e finale domenica). In serata le finali del getto del peso maschile (presenti Weir e Fabbri), i 10.000 m femminili e la staffetta 4x400 m mista (già fuori l'Italia). Iapichino in finale domenica nel lungo, Sabbatini e Cavalli in semifinale nei 1500 m. Stano si ritira nella marcia 20 km