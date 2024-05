Marcell Jacobs torna a parlare a seguito del terzo posto conquistato correndo in 10"19 al 100 metri al meeting di Ostrava. Una prestazione che l'azzurro oro ai Giochi di Tokyo aveva commentato così: "Sono partito bene ma dopo 40 metri le gambe non giravano bene. Devo rivedere la gara e capire cosa è accaduto". Con un risultato da riscattare, l’atleta italiano è tornato sulla sua prestazione tramite un video su Instagram: "Volevo un po’ raccontarvi della gara di ieri – ha spiegato. Non è andata sicuramente come mi aspettavo, però sono molto fiducioso perché ho delle ottime sensazioni che sono riuscito a sentire già in zona riscaldamento. Non sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi durante la gara però quando uno cambia allenatore e tecnica ci mette un po’ per cercare di mettere insieme tutte le cose. Sono però molto fiducioso. Domani si gareggia di nuovo a Oslo". Poi, un messaggio per tutti i tifosi: "Continuate a supportarmi che ne ho bisogno. Grazie di tutto". Domani, 30 maggio, la tappa della Diamond League a Oslo, in Norvegia in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 20.

