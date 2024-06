Il programma di domenica 9 giugno: esordio Tamberi

Dopo la festa del sabato sera con sei medaglie e tre ori, l'Italia vuole proseguire il suo show negli Europei di casa a Roma. Esordio la mattina per Tamberi e Tortu nelle qualificazioni del salto in alto e dei 200 metri piani, mentre le speranze di medaglia sono riposte in Yemen Crippa per la mezza maratona. La sera si chiude con i 100 metri femminili, gara in cui le speranze azzurre sono riposte in Zaynab Dosso

Dopo 10 medaglie in due giorni (con il record di 5 ori di Spalato 1990 già eguagliato), e l'apoteosi della serata di sabato 8 giugno arricchita da 6 podi, primato assoluto italiano in una giornata agli Europei, ogni volta a Roma può diventare una festa. Esordio per Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto, così come per Filippo Tortu nei 200 metri piani. Occhi puntati su Yemen Crippa nella mezza maratona la mattina, mentre Zaynab Dosso vuole provare a stupire nei 100 metri femminili dopo il bronzo mondiale indoor a Glasgow lo scorso marzo.

