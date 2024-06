Non solo Crippa, Riva e gli eccellenti risultati nella mezza-maratona. La sessione mattutina degli Europei di atletica ha visto l'esordio di Gianmarco Tamberi, in finale nel salto in alto al primo tentativo. Con lui anche Manuel Lando e Stefano Sottile. Sara Fantini in finale nel lancio del martello con la seconda misura. Pettorossi raggiunge Tortu e Desalu nelle semifinali dei 200 metri. Tre azzurri anche nella finale del salto triplo, Ihemeje, Dallavalle e Bocchi

Era molto atteso Gianmarco Tamberi, campione olimpico, mondiale e alla ricerca anche del terzo alloro continentale. Per Gimbo si trattava dell'esordio assoluto stagionale, avendo saltato sia la stagione indoor che il meeting annunciato a Ostrava. Il futuro porta-bandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi non ha deluso, centrando la finale del salto in alto al primo tentativo con la misura di 2.21. Insieme a lui ci saranno anche Manuel Lando e Stefano Sottile . Eliminato invece Marco Fassinotti, fermatosi a 2.17.

Bene Fantini nel lancio del martello, tre azzurri in finale nel salto triplo

Non solo Tamberi e il salto in alto. La mattina di Roma ha mostrato una Sara Fantini in ottima forma: finale nel lancio del martello con la seconda misura di giornata, 72.28 dietro soltanto al 72.88 della danese Katrine Koch Jacobsen. Prima delle escluse Rachele Mori. L'Italia può sorridere anche nel salto triplo, portando tre suoi rappresentanti in finale: si tratta di Emmanuel Ihemeje (3^ misura con 16.98), Andrea Dellavalle (16.59) e Tobia Bocchi, inizialmente escluso ma successivamente ripescato. Diego Aldo Pettorossi supera le batterie dei 200 metri e raggiunge nelle semifinali Tortu e Desalu, già ammessi di diritto. Scenderanno tutti in pista stasera. Sorrisi anche dai 400 ostacoli, con Giacomo Bertoncelli (4° tempo in 49.41), Mario Lambrughi (8° tempo in 49.74) e Linda Olivieri (9° tempo in 55.95) qualificati in semifinale.