Tortu e Desalu in finale nei 200 metri

"Sicuramente era importante fare una buona gara senza sprecare energie – ha detto a fine gara Filippo Tortu -, ho fatto una buona curva ed è quello che cercavo. Poi sul rettilineo ho gestito non vedendo nessuno vicino. Ho fatto quello che dovevo, sono già concentrato sulla finale. Io sono lo stesso atleta e ragazzo di tre settimane fa - ha aggiunto -. Bisogna saper affrontare sia i buoni che i cattivi risultati. Non sono più orgoglioso di me se corro più veloce, ma sono orgoglioso di quello che faccio per arrivare a questi appuntamenti". Poi le parole di Fausto Desalu, anche lui domani in finale nei 200m. "Sto imparando a fare la gara più su me stesso che sugli avversari. Sentivo molto questa gara, non tanto per il contesto ma perché è la prima importante dopo Budapest dello scorso anno. Domani sicuramente andrà meglio", ha detto l'azzurro.