La 4x100 azzurra è un treno: ultimo oro a Roma!

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono campioni d'Europa: con uno strepitoso tempo di 37'82' dominano la loro gara davanti all'Olanda e alla Germania. Melluzzo, primo frazionista, confessa: "Con Jacobs non avevamo nemmeno provato il cambio"

leggi anche Europei Atletica, Iapichino 2^ nel salto in lungo

La ciliegina sulla torta è arrivata. Nell'ultima gara su pista degli Europei di atletica di Roma, l'Italia vince l'oro nella staffetta 4x100 con una prova superba: 37'82' il tempo segnato da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu . Una gara mai in discussione dalla seconda frazione di Jacobs, che ha fatto il vuoto dietro di sé dopo un'ottima partenza di Melluzzo. Patta e Tortu hanno poi azzeccato i cambi e gestito benissimo il vantaggio accumulato. I tempi dei singoli parziali sono stati i seguenti: Melluzzo 10″45, Jacobs 8″98, Patta 9″34, Tortu 9″05 . Dopo l'oro olimpico nel 2021 e l'argento mondiale lo scorso anno l'alloro europeo è il modo migliore per iniziare l'avvicinamento a Tokyo.

Melluzzo: "Con Jacobs non avevamo nemmeno provato il cambio"

Il primo frazionista azzurro, che ha preso il posto che era stato di Desalu alle Olimpiadi e di Rigali ai Mondiali, ha confessato ai microfoni di Sky Sport: "Avevo provato la partenza con la curva, ma non il cambio con Jacobs". Il campione olimpico però era sereno: "Oramai con questa gara stiamo abituando bene tutti". Patta ha un solo rammarico: "Credo che la faccia di Tortu sul traguardo sia una delle più brutte che io abbia mai visto". L'ultimo frazionista incassa e se la ride dopo la delusione dell'argento nei 200 metri: "Il presidente della Repubblica Mattarella mi ha detto che potevo essere contento anche del secondo posto, è stato molto gentile. Voglio ringraziare i miei tre compagni per avermi permesso di festeggiare questo oro, il cambio è stato difficile per tutto il rumore che c'era, ma sono partito e poi è stato facile vincere".