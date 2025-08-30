la storia
Che ridere perdere per un centimetro: la rivalità di Iapichino e Mihambo
A Londra Mihambo battè Iapichino per un centimetro, poi la applaudì. A Zurigo è stata Larissa a vincere di un centimetro. In entrambi i casi nessuna scena di disperazione: abbracci, risate, battute su quanto sia buffo perdere per così poco. Un nuovo modo di intendere l'agonismo che sembra appartenere soprattutto ai giovani
