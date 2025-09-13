Seconda giornata di gare a Tokyo, dove si assegnano le medaglie dei cento metri con Jacobs e Dosso entrambi in semifinale. Chi invece non ci sarà nella finale del salto in lungo femminile è Larissa Iapichino, out a sorpesa nelle qualificazioni. Nel salto in alto Gimbo Tamberi cerca la finale

Seconda giornata di gare ai Mondiali di atletica di Tokyo. Gli occhi dell'Italia sono inevitabilmente puntati sui 100 metri, maschili e femminili con Marcell Jacobs e Zaynab Dosso che dovranno conquistarsi la finale, quella che chiude il programma della giornata (femminile alle 15.13, maschile alle 15.20). In programma anche la finale dl lungo femminile, dove però non ci sarà Larissa Iapichino, out a sorpresa nelle qualificazioni. In scena anche Gimbo Tamberi, impegnato nelle qualificazioni del salto in alto per difendere l'oro mondiale conquistato a Budapest due anni fa.