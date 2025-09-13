Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali di Atletica, il programma delle gare e delle finali di oggi

Atletica

Seconda giornata di gare a Tokyo, dove si assegnano le medaglie dei cento metri con Jacobs e Dosso entrambi in semifinale. Chi invece non ci sarà nella finale del salto in lungo femminile è Larissa Iapichino, out a sorpesa nelle qualificazioni. Nel salto in alto Gimbo Tamberi cerca la finale

I RISULTATI DEL PRIMO GIORNO - LE MEDAGLIE AZZURRE

ascolta articolo

Seconda giornata di gare ai Mondiali di atletica di Tokyo. Gli occhi dell'Italia sono inevitabilmente puntati sui 100 metri, maschili e femminili con Marcell Jacobs e Zaynab Dosso che dovranno conquistarsi la finale, quella che chiude il programma della giornata (femminile alle 15.13, maschile alle 15.20). In programma anche la finale dl lungo femminile, dove però non ci sarà Larissa Iapichino, out a sorpresa nelle qualificazioni. In scena anche Gimbo Tamberi, impegnato nelle qualificazioni del salto in alto per difendere l'oro mondiale conquistato a Budapest due anni fa.

tokyo

Iapichino fuori dalla finale: "Sono sotto shock"

Il calendario di domenica 14 settembre (e gli Azzurri in gara)

 

Sessione mattutina

  • 01:00 – Maratona F, finale (LONEDO)
  • 02:00 – Lancio del martello F, qualificazioni gruppo A (FANTINI)
  • 02:35 – 1.500m M, batterie (ARESE, BUSSOTTI, RIVA)
  • 03:45 – Lancio del martello F, qualificazioni gruppo B (ev. Fantini)
  • 04:28 – 100m ostacoli F, batterie (CARMASSI, CARRARO)

Sessione serale

  • 11:35 – 400m M, batterie (SCOTTI, SITO)
  • 11:40 – Salto in alto M, qualificazioni (LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI)
  • 12:10 – Lancio del disco F, finale
  • 12:25 – 400m F, batterie (MANGIONE, POLINARI)
  • 13:20 – 100m F, semifinali (DOSSO)
  • 13:40 – Salto in lungo F, finale 
  • 13:43 – 100m M, semifinali (JACOBS)
  • 14:05 – 1.500m F, semifinali (SABBATINI, ZENONI)
  • 14:30 – 10.000m M, finale
  • 15:13 – 100m F, finale (ev. Dosso)
  • 15:20 – 100m M, finale (ev. Jacobs)

Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara

