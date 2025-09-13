Si apre subito con una medaglia la spedizione azzurra ai Mondiali di Tokyo: Antonella Palmisano è d'argento nella 35km di marcia. Nella notte italiana Fabbri vola in finale del peso (in programma sempre oggi alle 14.10) e vola in finale anche la 4x400 mista (appuntamento alle 15.20). Ecco cosa è successo nella prima sessione del primo giorno di gare IL CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI ascolta articolo

Non era la sua gara, ha conquistato lo stesso uno straordinario argento. Si aprono così, con una medaglia azzurra, i Mondiali di atletica di Tokyo del 2025: Antonella Palmisano fa suo l'argento nella 35km di marcia. Non era la sua amata 20km - che correrà il 20 settembre nonché specialità dove aveva vinto l'oro olimpico sempre a Tokyo nel Giochi del 2021 - ma una 35km subito gloriosa per l'Italia, la corsa che ha aperto la manifestazione in corso in Giappone dal 13 al prossimo 21 settembre. Tempo finale di 2:42.24 per lei, dietro solo a una indomabile Maria Perez (2:39.01), oro per lei che era stata oro agli ultimi Mondiali di Budapest sia nella 20 che nella 35km. Completa il podio Paula Milena Torres (Ecuador) col bronzo e record nazionale. Antonella Palmisano, intanto, aggiunge una nuova medaglia personale ai Mondiali di atletica dopo i due bronzi (ma nella 20km) a Budapest 2023 e Londra 2017. Undicesimo posto invece per l'azzurra Nicolo Colombi e diciassettesimo per l'altra azzurra Eleonora Giorgi.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Fabbri e la 4x400 mista in finale! Ma quello di Antonella Palmisano non è stato l'unico sorriso azzurro della notte italiana di Tokyo: Leonardo Fabbri vola infatti in finale del lancio del peso (appuntamento alle 14.10 di oggi, orario italiano). L'oro in carica europeo lancia a 20.95 e ottiene sesto miglior piazzamento della sessione, prendendosi il pass tra i dodici finalisti (Tom Walsh il migliore a 21.74). E c'è pure un'altra Italia in finale che vedremo in pista a breve, quella della 4x400 mista: il quartetto formato da Edoardo Scotti, Anna Polinari, Vladimir Aceti e Alice Mangione chiude la prima batteria al quarto posto in 3:11.20 e strappa il settimo tempo, primo dei ripescati, utilissimo per volare in finale, evento conclusivo del pomeriggio di oggi, 13 settembre, appuntamento alle 15.20 italiane.

Gli altri azzurri di oggi Nel peso out dalla finale gli altri azzurri Ponzio e Weir, che hanno chiuso rispettivamente con la quattordicesima e diciannovesima posizione nei lanci. Out anche l'azzurra Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco. L'altra gara inaugurale - iniziata nello stesso momento di quella della Palmisano - è stata la 35km di marcia maschile: l'oro va al canadese Dunfee (tempo finale di 2:28.22 e cronologicamente primo oro di Tokyo 2025), argento al brasiliano Bonfim e bronzo al giapponese Katsuki: miglior italiano Riccardo Orsoni, ottavo in 2:31.39. Squalificato Teodorico Caporaso, ritirato Matteo Giupponi. atletica Quanto vale un oro ai Mondiali? I montepremi