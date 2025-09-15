È il giorno della finale del salto in alto maschile, con Sioli unico azzurro in gara. Simonelli cerca la finale nei 110 ostacoli, nei 400 c'è Scotti nei 400. Tre italiani in pista negli 800 (Lazzaro, Pernici e Tecuceanu), nel triplo femminile cercano di qualificarsi Derkach e Saraceni

Quarta giornata di Mondiali, a Tokyo, dove è prevista solo la sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia). Occhi puntati sulla finale del salto in alto maschile: Gimbo Tamberi non l'ha raggiunta, ma l'Italia sarà rappresentata da Sioli, unico dei quattro azzurri iscritti alla gara capace di qualificarsi. Nei 110 ostacoli Simonelli ha raggiunto la semifinale e ora cerca la finale. E poi la semifinale dei 400 maschili, con Edoardo Scotti reduce da una grande prova in batteria. Negli 800 tre Azzurri in pista (Lazzaro, Pernici e Tecuceanu), nel triplo femminile cercano di qualificarsi Derkach e Saraceni.