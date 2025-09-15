La quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica di Tokyo arriva dalla maratona maschile: Iliass Aouani porta a casa un fantastico bronzo al termine di una gara tattica chiusa in 2h09:53. L’oro va al tanzaniano Alphonce Simbu al termine di una volata e in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era entrato allo stadio per primo: 2h09:48 il crono per entrambi, con Simbu che vince al fotofinish. Bene anche l’altro azzurro Yohanes Chiappinelli, sesto in 2h10:15, mentre Yeman Crippa si è fermato al 32esimo chilometro. Nella storia dei Mondiali è la quinta medaglia azzurra nella maratona maschile dopo un argento (Vincenzo Modica 1999) e tre altri bronzi (Gelindo Bordin 1987, Stefano Baldini 2001 e 2003).

