La quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica di Tokyo arriva dalla maratona maschile: Iliass Aouani porta a casa un fantastico bronzo al termine di una gara tattica chiusa in 2h09:53. L’oro va al tanzaniano Alphonce Simbu al termine di una volata e in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era entrato allo stadio per primo: 2h09:48 il crono per entrambi, con Simbu che vince al fotofinish. Bene anche l’altro azzurro Yohanes Chiappinelli, sesto in 2h10:15, mentre Yeman Crippa si è fermato al 32esimo chilometro. Nella storia dei Mondiali è la quinta medaglia azzurra nella maratona maschile dopo un argento (Vincenzo Modica 1999) e tre altri bronzi (Gelindo Bordin 1987, Stefano Baldini 2001 e 2003).
Gli altri azzurri in gara nella notte
Nella notte italiana anche le qualificazioni del salto con l’asta femminile, con Roberta Bruni che si è qualificata con un 4,60 al primo tentativo dopo il 4,45 ottenuto al secondo. Eliminata invece Elisa Molinarolo che non va oltre il 4,45. Nei 400 ostacoli vanno in semifinale tutte le tre azzurre: Alice Muraro (che vince la sua batteria con il suo nuovo personale di 54.36, seconda italiana di sempre), Ayomide Folorunso (54.67) e Rebecca Sartori (55.11). Nel martello eliminato Giorgio Olivieri (71,41).
Il programma di oggi lunedì 15 settembre (e gli Azzurri in gara)
- 12:35 – 400m ostacoli M, batterie (SIBILIO)
- 12:40 – Salto in lungo M, qualificazioni (FURLANI)
- 13:10 – Salto con l'asta M, finale
- 13:20 – 110m ostacoli M, batterie (SIMONELLI)
- 14:00 – Lancio del martello F, finale (FANTINI)
- 14:05 – 100m ostacoli F, semifinali (CARMASSI, CARRARO)
- 14:30 – 1.500m M, semifinali (ARESE, RIVA)
- 14:55 – 3.000m siepi M, finale
- 15:20 – 100m ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro)