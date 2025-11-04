il fenomeno
Agli italiani piace tantissimo correre a New York
Anche per l'edizione del 2025, quella tricolore è stata la bandiera più presente (dopo quella statunitense) alla maratona più famosa del mondo: 2600 nostri connazionali hanno riempito le strade della Grande Mela, alcuni con risultati di altissimo livello, seguendo le orme del 'pioniere' Orlando Pizzolato, vincitore nel 1984 e nel 1985
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi