Anche per l'edizione del 2025, quella tricolore è stata la bandiera più presente (dopo quella statunitense) alla maratona più famosa del mondo: 2600 nostri connazionali hanno riempito le strade della Grande Mela, alcuni con risultati di altissimo livello, seguendo le orme del 'pioniere' Orlando Pizzolato, vincitore nel 1984 e nel 1985