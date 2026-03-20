Iniziano i Mondiali indoor di atletica a Torun: la prima giornata di gare vede scendere in pedana due possibili protagonisti, gli azzurri Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia nel salto triplo. In mattinata scattano le batterie dei 60m maschili, con la finale prevista in serata. Nei 1500m maschili Arese e Riva, in quelli femminili Cavalli e Zenoni. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW; su skysport.it il liveblog con tutti gli aggiornamenti in diretta

Prima giornata di gare ai Mondiali indoor di Torun: da venerdì 20 marzo a domenica 22 la grande atletica torna ad emozionare, tutto in diretta su Sky Arena e in streaming su NOW. Si parte subito con una finale in cui l’Italia ha ambizioni di medaglia, quella del salto triplo maschile in cui portiamo il campione in carica indoor Andy Diaz (oro a Nanchino un anno fa) e l’argento mondiale (vinto a Tokyo) Andrea Dallavalle. Gara in programma nella sessione serale, a partire dalle 19.35. Prima, fin dal mattino, sarà la volta delle prime prove dell’eptathlon (con Dario Dester impegnato) e delle batterie di 60m maschili (in pista i nostri Ceccarelli e Randazzo), 400m femminili (Bonora) e 800m femminili (Coiro e Pellicoro). Nel pomeriggio si parte anche con i 1500: Arese, Riva (nei maschili), Cavalli e Zenoni (femminili) cercano un posto in semifinale. Oltre a quella del triplo, altre due finali in programma: salto in alto femminile e getto del peso femminile.