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Mondiali di atletica indoor, il programma delle gare di oggi: Diaz e Dallavalle nel triplo

Atletica

Iniziano i Mondiali indoor di atletica a Torun: la prima giornata di gare vede scendere in pedana due possibili protagonisti, gli azzurri Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia nel salto triplo. In mattinata scattano le batterie dei 60m maschili, con la finale prevista in serata. Nei 1500m maschili Arese e Riva, in quelli femminili Cavalli e Zenoni. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW; su skysport.it il liveblog con tutti gli aggiornamenti in diretta

MONDIALI ATLETICA, LA GIORNATA LIVE

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Prima giornata di gare ai Mondiali indoor di Torun: da venerdì 20 marzo a domenica 22 la grande atletica torna ad emozionare, tutto in diretta su Sky Arena e in streaming su NOW. Si parte subito con una finale in cui l’Italia ha ambizioni di medaglia, quella del salto triplo maschile in cui portiamo il campione in carica indoor Andy Diaz (oro a Nanchino un anno fa) e l’argento mondiale (vinto a Tokyo) Andrea Dallavalle. Gara in programma nella sessione serale, a partire dalle 19.35. Prima, fin dal mattino, sarà la volta delle prime prove dell’eptathlon (con Dario Dester impegnato) e delle batterie di 60m maschili (in pista i nostri Ceccarelli e Randazzo), 400m femminili (Bonora) e 800m femminili (Coiro e Pellicoro). Nel pomeriggio si parte anche con i 1500: Arese, Riva (nei maschili), Cavalli e Zenoni (femminili) cercano un posto in semifinale. Oltre a quella del triplo, altre due finali in programma: salto in alto femminile e getto del peso femminile.

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Il calendario delle gare di venerdì 20 marzo


Sessione mattutina

  • 10.05 Eptathlon, 60 metri (Dester)
  • 10.20 60 metri (maschile), batterie (Ceccarelli, Randazzo)
  • 10.53 Eptathlon, salto in lungo (Dester)
  • 11.08 400 metri (femminile), batterie (Bonora)
  • 11.39 Salto in alto (femminile), FINALE
  • 12.01 400 metri (maschile), batterie
  • 12.51 800 metri (femminile), batterie (Coiro, Pellicoro)
  • 12.57 Eptathlon, getto del peso (Dester)
  • 13.26 800 metri (maschile), batterie

Sessione pomeridiana/serale

  • 18.10 Getto del peso (femminile), FINALE
  • 18.16 Eptathlon, salto in alto (Dester)
  • 18.22 1500 metri (femminile), batterie (Cavalli, Zenoni)
  • 18.54 1500 metri (maschile), batterie (Arese, Riva)
  • 19.35 Salto triplo (maschile), FINALE (Dallavalle, Diaz)
  • 19.42 400 metri (femminile), semifinali (ev. Bonora)
  • 20.16 60 metri (maschile), semifinali (ev. Ceccarelli, Randazzo)
  • 20.44 400 metri (maschile), semifinali
  • 21.22 60 metri (maschile), FINALE (ev. Ceccarelli, Randazzo)

(tra parentesi gli Azzurri in gara)

Approfondimento

Ai Mondiali di atletica con un'Italia da record

Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky

Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun (Polonia), da venerdì 20 a domenica 22 marzo, si potranno seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Inoltre, Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto). A Torun copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.

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