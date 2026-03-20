Dopo le emozioni della prima giornata di gare, a Torun si prosegue con un sabato attesissimo per più motivi: due Azzurre “debuttanti” in pista e se Nadia Battocletti lo è solo perché si tratta del suo primo Mondiale indoor, per la 16enne Kelly Doualla è la prima volta tra i “grandi”. Appuntamento dalle 11.05 con le batterie dei 60m femminili , in cui oltre alla fenomenale Doualla sarà impegnata Zaynab Dosso, argento mondiale indoor un anno fa . La finale è alle 21.20 ma prima spazio a Nadia Battocletti, che alle 19.04 corre la finale dei 3000m . Cerca un posto in finale anche Lorenzo Simonelli , con Oliver Mulas nei 60m ostacoli. In mattinata anche la finale dell’alto maschile con Christian Falocchi. Con il miglior tempo nelle batterie degli 800m femminili Eloisa Coiro si è guadagnata la semifinale e ora cercherà la finale . Nella finale di salto con l'asta occhi puntati su Duplantis : quando gareggia c'è sempre profumo di record del mondo. Non c’è l’Italia in pista ma la staffetta 4x400 mista (l’unica gara mista in programma) regala sempre spettacolo.

Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky

Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun (Polonia), da venerdì 20 a domenica 22 marzo, si potranno seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Inoltre, Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto). A Torun copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.