Seconda giornata di gare ai Mondiali indoor di atletica a Torun: attesissimi i 3000m con Nadia Battocletti pronta a stupire ancora, ma c’è curiosità anche per il debutto tra i "grandi" della sedicenne Doualla, impegnata nei 60m con la primatista azzurra Zaynab Dosso (in serata la finale). In pista anche Simonelli nei 60 ostacoli, Coiro cerca la finale negli 800m femminili. Nell'asta Duplantis regalerà un nuovo record?
Dopo le emozioni della prima giornata di gare, a Torun si prosegue con un sabato attesissimo per più motivi: due Azzurre “debuttanti” in pista e se Nadia Battocletti lo è solo perché si tratta del suo primo Mondiale indoor, per la 16enne Kelly Doualla è la prima volta tra i “grandi”. Appuntamento dalle 11.05 con le batterie dei 60m femminili, in cui oltre alla fenomenale Doualla sarà impegnata Zaynab Dosso, argento mondiale indoor un anno fa. La finale è alle 21.20 ma prima spazio a Nadia Battocletti, che alle 19.04 corre la finale dei 3000m. Cerca un posto in finale anche Lorenzo Simonelli, con Oliver Mulas nei 60m ostacoli. In mattinata anche la finale dell’alto maschile con Christian Falocchi. Con il miglior tempo nelle batterie degli 800m femminili Eloisa Coiro si è guadagnata la semifinale e ora cercherà la finale. Nella finale di salto con l'asta occhi puntati su Duplantis: quando gareggia c'è sempre profumo di record del mondo. Non c’è l’Italia in pista ma la staffetta 4x400 mista (l’unica gara mista in programma) regala sempre spettacolo.
Approfondimento
Ai Mondiali di atletica con un'Italia da record
Il calendario delle gare di sabato 21 marzo
Sessione mattutina
- 10.05 Eptathlon, 60 ostacoli
- 10.20 60 ostacoli (maschile), batterie (Mulas, Simonelli)
- 11.05 60 metri (femminile), batterie (Dosso, Doualla)
- 11.10 Eptathlon, salto con l’asta
- 12.00 4×400 metri (mista), FINALE
- 12.15 Salto in alto (maschile), FINALE (Falocchi)
- 12.22 800 metri (femminile), semifinali (Coiro)
- 13.08 800 metri (maschile), semifinali
Sessione serale
- 18.25 Salto con l’asta (maschile), FINALE
- 18.34 400 metri (maschile), FINALE
- 18.52 Eptathlon, 1000 metri
- 19.04 3000 metri (femminile), FINALE (Battocletti, Majori)
- 19.22 3000 metri (maschile), FINALE
- 19.38 Salto triplo (femminile), FINALE
- 19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali (ev. Mulas, Simonelli)
- 20.14 60 metri (femminile), semifinali (ev. Dosso, Doualla)
- 20.40 400 metri (femminile), FINALE
- 21.02 60 ostacoli (maschile), FINALE (ev. Mulas, Simonelli)
- 21.20 60 metri (femminile), FINALE (ev. Dosso, Doualla)
(tra parentesi gli Azzurri in gara)
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Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky
Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun (Polonia), da venerdì 20 a domenica 22 marzo, si potranno seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Inoltre, Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto). A Torun copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.