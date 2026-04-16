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l'intervista

Iapichino: "Il confine tra un coach e un papà"

Federica Frola

Federica Frola

Dietro al successo di Larissa, c'è il lavoro del suo coach, il papà Gianni. Come è nato questo ruolo, quanto è difficile fare in modo che Larissa sia Larissa, e non 'la figlia di Fiona May'. Viaggio nel mondo della famiglia Iapichino: “Gli allenamenti, gli esami al J-Medical e la nostra passione per il golf”. Tutto il meglio dell’atletica leggera sarà su Sky Sport

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