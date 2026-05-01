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l'intervista

Berardelli: "Sawe un atleta fuori dal comune. Nel record c'è tanta Italia"

Federica Frola

Federica Frola

Lo scorso 26 aprile il maratoneta keniota ha scritto una pagina formidabile della storia dell'atletica, diventando il primo nella storia a scendere sotto il muro delle due ore. Un record dalla forte impronta italiana, grazie al lavoro del coach Claudio Berardelli. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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