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l'intervista

Iliass Aouani: "La mia vita al ritmo di una maratona, da Ponte Lambro al bronzo olimpico"

Federica Frola

Federica Frola

Iliass Aouani primatista nazionale, campione europeo e bronzo mondiale di maratona, si racconta a Sky Sport nella sua Milano. Siamo stati con lui nel quartiere di Ponte Lambro dove è cresciuto e a San Donato dove ha fatto i primi allenamenti di atletica, ci ha parlato dell'esperienza americana e del legame con il Marocco, dove è nato...

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